Dall’UEFA l’aperura per la Ligue 1: Play-off e play-out per assegnare il titolo

La UEFA ha aperto alla possibilità per la Ligue 1 di tornare a giocare. In Francia è già stato assegnato il titolo al PSG, dopo lo stop al campionato. Ma adesso tutto potrebbe cambiare. Molti club transalpini spingono per tornare in campo e questo potrebbe avere alla fine un ruolo decisivo. In Germania già si gioca da quasi un mese, in Inghilterra, Spagna e Italia la ripresa è imminente.

La Ligue 1 è l’unico campionato dei 5 principali a livello europeo ad essersi fermata, forse troppo frettolosamente. L’ipotesi più accreditata è quella dei play-off e dei play-out, come riporta Le Parisien. Questo permetterebbe di assegnare il titolo sul campo così come i verdetti relativi a promozioni/retrocessioni e squadre qualificate alle competizioni europee. Compensando così una chiusura, ritenuta da molti, troppo prematura.