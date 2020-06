L’ex viola Firicano nel Femminile

E’ una notizia dell’ultima ora quella di Aldo Firicano, ex difensore di Udinese, Cagliari e Fiorentina, classe 1967, pronto a sedersi su una panchina del femminile in Serie A od in Serie B. Dai professionisti del maschile (Pro Patria, Carrarese ecc… ecc…) in Serie C il tecnico di origine siciliana sarebbe intenzionato a misurarsi con grinta e voglia nel calcio in rosa, apportando quel quidin più che ad esempio in viola un Sauro Fattori ha già trasmesso con successo con la storica vittoria dello Scudetto della Fiorentina Women’s.

La Redazione