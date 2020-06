Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “In A non andiamo per partecipare. Nessuna rivalità con la Juventus”

Nel corso del programma di Tv Luna “Pane al pane vino ALvino” è intervenuto il presidente del club azzurro femminile Lello Carlino. “Il Napoli in A? Si può dire ma forse anche no, visto che dobbiamo ancora avere il comunicato da parte della Federazione, però ormai ci siamo. Un grazie al d.s. D’Ingeo che in due anni ha portato noi e l’Inter in massima serie, anche al mister Marino che quello che tocca diventa oro e ad un gruppo di ragazze davvero favoloso. Per l’anno prossimo io non mi accontento di partecipare, ma voglio vincere, l’ho detto chiaro al nostro d.s.. Naturalmente con la promozione in serie A potrebbero arrivare più sponsor e maggior visibilità su Sky. Cercheremo di rinforzare difesa e centrocampo con innesti di esperienza. Si giocherà allo stadio “Brema” di Barra, ingresso gratuito e alle ore 14,30. Con la Juventus non c’è una rivalità come nel maschile, anche le sfide contro Lazio e San Marino Academy c’era un clima di festa, una lezione per i colleghi maschi di grande sportività”.

La Redazione