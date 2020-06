In vista del San Paolo i dubbi di Conte sono in difesa

Da oggi ad Appiano Gentile si riprende a lavorare: l’obiettivo è essere protagonisti su tre fronti. La Coppa Italia è subito dietro l’angolo. Questa mattina Conte dirige il primo allenamento settimanale in vista dell’ impegno del San Paolo di sabato 13 giugno. Il Napoli verrà affrontato con il 3-4-1-2, ma dubbi difensivi accompagnano l’Inter: sia De Vrij che Bastoni sono reduci da fastidi muscolari e sono loro le prime scelte da affiancare a Skriniar che in caso di ammonizione salterebbe l’eventuale finale. Ma Conte pretende garanzie a livello fisico prima di mandarli in campo titolari, specialmente in un periodo che prevede partite ogni tre giorni. In caso di finale centrata, avanti col doppio impegno settimanale almeno per un mese e mezzo di fila. Visto che l’Inter avrà anche da recuperare la partita con la Sampdoria.