Giuntoli: “Callejon ci farà sapere, attendiamo di annunciare Mertens”

Mai dare per scontato il mercato e le sue voci. Lo afferma, in un certo senso, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. José Maria Callejon ha il contratto in scadenza, ma…«Non ha ancora deciso cosa farà, stiamo aspettando e ci farà sapere. Ma è chiaro che giocherà con noi». E quindi, chissà che non muti lo scenario: sembrava d’essere arrivati alla separazione consensuale, un divorzio senza specifiche colpe, per consunzione. E invece adesso si scorge una volontà, attendere ancora che José Maria Callejon scelga: Siviglia, Valencia o l’ottava stagione con il Napoli, che è casa sua. Si ricomincia, almeno rimettendo il pallone al centro di pensieri, di una normalità che sembra si possa scorgere nello sguardo furbo di Cristiano Giuntoli, che a favore di telecamere, con Sky, dice ciò che può e ciò che vuole: il mercato, si sa, non consente di essere attendibili, non sempre, e però almeno su temi già svelati si può essere sinceri. «Attendiamo di annunciare il rinnovo di Mertens: c’è il desiderio di tenerlo con noi mentre lui ha espresso la volontà di restare. È vicino anche Zielinski alla firma. E poi, ultimate queste due operazioni, si penserà ad altro, a chi pensa sia giusto andar via».

CdS