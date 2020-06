Per la difesa il Napoli segue un classe 2002 argentino

Le voci dall’Argentina si fanno sempre più insistenti e il sorpasso al Genoa sembra essere cosa fatta. Il Napoli in prima fila per Bruno Amione, il nuovo talento emergente del calcio argentino che ha fatto innamorare Samuel e Ayala e di cui Aimar non può fare a meno nella selezione Under 17 albiceleste. Il calciatore del Belgrano e il suo staff, secondo i media sudamericani, hanno allacciato contatti con gli azzurri in vista del prossimo mercato estivo.

Il nome di Amione è già noto in Italia, il calciatore è stato a lungo seguito dal Genoa ma la pista sembra essersi raffreddata nelle ultime settimane. Da qui il sorpasso di Giuntoli che tiene vivi i contatti tra le parti. Quello di Amione potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Koulibaly: giovane e talentuoso, uno di quegli investimenti che il Napoli ama portare a termine. Fonte: Il Mattino