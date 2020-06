Fabian Ruiz, a “casa” si devono rassegnare: non si tocca

Possibile che Barcellona e Real Madrid se lo siano lasciati scappare? Eppure, Fabian Ruiz il Napoli se l’è portato via due anni fa, estate 2018. «Per me è forte». Ad Ancelotti, Carlo, glielo aveva suggerito Davide, suo figlio, e arrivato a Napoli, Giuntoli gli annunciò l’affare (quasi) fatto: «Lo seguo da sei mesi, ha una clausola da trenta milioni di euro, vogliamo chiuderlo». E’ stato proprio lui che a San Siro – il 12 febbraio scorso – s’è allungato sul limite area, e poi, dolcemente, collo-interno a giro, con quel pizzico d’effetto che prende alla gola, ha regalato agli azzurri l’andata della semifinale di Coppa Italia. E per il Napoli, Fabian non si tocca. Il centrocampista che sembra ciondoli, invece danza, felicemente prigioniero del suo sinistro. Certo, dev’essere stato bruciante scoprirlo soltanto «dopo», quando ormai era già stato portato via, ad una cifra accessibile, visto che ora ne occorrerebbero il triplo, di milioni di euro. «Ha ancora tre anni di contratto con il Napoli e il suo rinnovo verrà preso in esame la prossima estate», ha dichiarato Giuntoli.

