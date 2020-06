Dopo 105 giorni riapre il San Paolo: saranno in 300

Rifinitura venerdì al San Paolo, molto probabilmente. Così da saggiare ventiquattro ore prima di incontrare l’Inter quel campo calcato per l’ultima volta il 29 febbraio con il Torino, 105 gironi prima. Protocollo sanitario e istituzionale, rigidissimo. Trecento persone autorizzate, tra giocatori e addetti ai lavori, e neanche un’unità in più. Non resta che giocare. Sanificare e poi giocare. La Coppa Italia, un trofeo che da queste parti manca dal 2014. Quello di sabato, comunque, per gli autorizzati, sarà una sporte di esperimento. Tutti controllati e tracciati: nulla può e soprattutto deve sfuggire. Gli spogliatoi, gli ambienti chiusi, le aree tecniche e le tribune saranno ovviamente sanificate e lo stesso pallone “subirà” lo stesso trattamento e se per caso dovesse finire nel fossato, di palloni ce ne saranno in abbondanza a bordocampo.

CdS