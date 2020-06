Chiariello: “Anche Ronaldo ha regalato una mercedes alla mamma”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Sabato con Paolo De Paola abbiamo parlato della Lamborghini che Jenny Insigne ha voluto regalare al marito. Questa cosa ha suscitato molte polemiche, De Paola l’ha trovata una cosa del tutto inopportuna e ci sono stati vari attacchi da parte dei napoletani. Dopo neanche un giorno, Cristiano Ronaldo, ha postato una meravigliosa Mercedes regalata alla mamma dal valore di oltre 100 mila euro. È chiaro che a prima vista, le cose sembrano inopportune, ma bisogna dare dei distinguo. Insigne, né la moglie, non hanno mai postato alcuna foto. Un amico di famiglia, un signore di Frattamaggiore, ha fotografato l’auto e l’ha postata sul profilo Instagram, taggando un collega. Insigne non ha mai – a differenza di Ronaldo – esposto alcunché. Insigne ha avuto un profilo basso, regalando 100 mila euro alla Regione Campania – riferito da De Luca – Cristiano Ronaldo anche ha fatto donazioni in Portogallo. Il consiglio che do ad Insigne è che si doti di un social media manager che li governa, l’immagine è tutto. Quest’esposizione ad Insigne non serviva, quella foto è inopportuna, ma non è colpa sua”.