Chiariello: “Ultras al grido di Mussolini, Hitler, Fascismo…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Mentre noi del mondo del calcio stiamo ancora discutendo sulla riapertura degli stadi, la società si muove in un altro senso. In un Paese attanagliato dal Covid-19, c’è gente – un generale dell’arma dei Carabinieri – come Pappalardo che fa manifestazioni di piazza ridicole. Ultras al grido di Mussolini, Hitler, Fascismo, fanno assembramenti menandosi tra di loro. San Raffaele di Milano, ne vogliamo parlare? Il Covid c’è e dobbiamo conviverci. In tutto ciò, invece di occuparci delle cose serie, neghiamo alla gente di poter tranquillamente assistere alla gente ad uno spettacolo”.