CALCIO FEMMINILE – Serie A sospesa e scudetto non assegnato

La serie A femminile, dopo giorni tribolati, è ufficialmente sospeso in maniera definitiva. Troppo alti i costi dei tamponi e anche per le questioni dei contratti da prolungare oltre che il mercato. Ufficiale anche la non assegnazione dello scudetto. Da sciogliere il nodo della zona Champions e la salvezza, Orobica e Tavagnacco ad oggi sarebbero retrocesse in B.

Fonte: sport.sky.it