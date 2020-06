CALCIO FEMMINILE – Promosse Napoli e San Marino, retrocede anche il Tavagnacco

Per il calcio femminile è stata una giornata davvero ricca di notizie, con la certezza del blocco definitivo e i verdetti che riguardano la Champions, retrocessione e le promozioni.

Campione d’Italia: titolo non assegnato

In Champions League: Juventus e Fiorentina.

Retrocesse in Serie B: Tavagnacco e Orobica.

Promosse in Serie A: Napoli e San Marino Academy.

La Redazione