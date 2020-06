E’ tempo di verdetti per il calcio femminile sia in serie A ma anche la cadetteria. Lo scudetto non viene assegnato alla Juventus, in Champions League va la Fiorentina per miglior differenza reti con il Milan. L’Orobica in B, mentre promossa in massima serie il Napoli femminile di Geppino Marino. Infine il campionato cadetto sarà allargato a 14 squadre.

Fonte: Luca Bargellini Tmw