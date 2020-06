Bundesliga al 45′: L’Amburgo completa la rimonta sul Kiel

Amburgo-Kiel 2-1 Muhling (K) 9′, Hunt (A) rig. 20′, Pohjanpalo (A) 24′

Amburgo (4-3-3): Pollersbeck, Vangnoman, Letschert, Van Drongelen, Leibold, Hunt, Fein, Kinsombi, Jatta, Pohjanpalo, Kittel. A disposizione: Fernandes, Amaechi, Beyer, Dudziak, Gyamerah, Harnik, Hinterseer, Jung, Schaub. Allenatore: Hecking.

Kiel (4-5-1): Gelios, Van Den Bergh, Thesker, Wahl, Neumann, Iyoha, Muhling, Meffert, Ozcan, Reese, Lee. A disposizione: Reimann, Atanga, Baku, Dehm, Lauberbach, Porath, Sander, Schmidt, Seo Young-Jae. Allenatore: Werner.

Arbitro: Dankert.

Ammoniti: Hunt (A) 45′.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. La gara si sblocca al 9′ col preciso tiro dal limite di Muhling che si insacca dopo uno splendido tiro a giro, al 16′ l’Amburgo pareggia i conti con Drongelen ma l’arbitro annulla la marcatura per offside dopo un consulto col VAR. Al 21′ però arriva l’1-1 dei padroni di casa col calcio di rigore trasformato da Hunt con una rasoiata nell’angolino, passano 3 minuti e l’Amburgo mette la freccia per il sorpasso con un tiro molto preciso di Pohjanpalo che sfrutta l’assist di Leibold. Al 36′ Leibold entra in area e calcia a botta sicura ma un difensore avversario si oppone col corpo, nel finale di tempo non arriva il pareggio ospite così al duplice fischio la sfida si chiude con l’Amburgo avanti nel punteggio.