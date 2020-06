Arbitri ieri fine raduno. Tre ai saluti 

Giornata di saluti a Coverciano, e non solo perché ieri si è chiuso degli arbitri (test sierologici e tampone per tutti in uscita) ed è iniziato quello degli assistenti (stessa procedura). Dato che è l’ultimo raduno in cui gli arbitri saranno tutti insieme, causa Covid-19, sabato hanno salutato il gruppo i tre arbitri che a fine stagione lasceranno la CAN, ovvero Gianluca Rocchi (discorso istituzionale), Piero Giacomelli (che ha provato a forzare qualche risata, in linea col personaggio) e Gianpaolo Calvarese (non senza un accenno polemico, spera sempre in una deroga). In aula è apparso anche Luca Banti, ma solo in video: ha voluto salutare il gruppo, non è al raduno per motivi personali (legati alla famiglia), sempre più possibile il suo addio al ruolo di VAR PRO. Dove dovrebbero convergere, invece, i tre futuri dismessi, anche se le manovre sono già iniziate (a fine anno si voterà il nuovo presidente dell’AIA, lo capisce anche un bambino). E così ecco che per Rocchi potrebbero aprirsi le porte della serie B da designatore, con un effetto domino clamoroso che porterebbe l’attuale commissario dei cadetti (Morganti) in serie D al posto di Matteo Trefoloni, dirottato al Settore Tecnico. Confermati Rizzoli alla A, Damato alla C e Gervasoni alla CAI. Fonte: CdS