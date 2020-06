Allan e Koulibaly – Per loro si pretende “una certa cifra”

Il mercato, le sue domande, le sue offerte. A volte golose. Come quelle che arrivano al Napoli per Allan e Koulibaly che, quasi sicuramente, saranno i protagonisti dello strano mercato che si vivrà in questa strana stagione. I pretendenti dovranno parlarne con Cristiano Giuntoli. «La proprietà ha il diritto di pretendere per loro una certa cifra». Si procederà a vista, sapendo ch’esiste un universo stuzzicato sia da Koulibaly che da Allan, inevitabilmente fuori dal futuro che apparterrà a Gattuso, ormai confermato da De Laurentiis e in procinto di accomodarsi ad un tavolo per riscrivere quel patto che per ora ha scadenza 2021 ma che potrà essere prolungato (almeno) sino al 2022: «Ci siamo trovati bene con lui, c’è apprezzamento umano e professionale. È scontato che andremo avanti, crediamo nel suo progetto e siamo convinti che ci riporterà dove eravamo».

CdS