SSC NAPOLI – La gestione industriale De Laurentiis porta l’utile a +115 milioni

Sembra che Aurelio De Laurentiis abbia costruito, con il Napoli, una vera e propria azienda. Con criteri gestionali di livello industriale. Nel 2018-19, nella FilmAuro, holding di famiglia, il fatturato del club azzurro rappresentava il 93% del totale, con 299,8 su 321 milioni di euro. La FilmAuro, invece, passava dai 22,5 ai 13,1 milioni, su base annua. Utile 2 milioni. La Ssc Napoli Spa è ormai trainante negli affari del gruppo. Negli ultimi 10 anni, sono solo 3 quelli in negativo (in totale -22,3 milioni). Costi bassi e mai passo più lungo della gamba. Mentalità che porta ad acquisire Lozano per 40 milioni di euro. E non Nicolas Pepe o James Rodríguez. Che hanno costi, di molto, superiori. Soprattutto nella gestione annuale dello stipendio. E, grazie a stipendi bassi ed una imprenditorialità, anche sportiva, accorta, i bilanci sono praticamente sempre in utile. L’apice nel 2016-17, l’anno della cessione di Higuain. 66 milioni di euro di utile, una cifra enorme. Il fatturato varia per tre fattori: i diritti televisivi, la qualificazione in Champions League, le plusvalenze. Dai 117 milioni di fatturato del 2011-12 si è passati ai quasi 300 dello scorso anno. I “premi” Uefa sono decisivi per i flussi di cassa. Altrimenti si deve ovviare con la cessione di uno dei migliori. La strategia ? Puntare su giocatori in forte ascesa, ma con stipendio accettabile. Giovani, tra i 21 e i 25 anni. Farli crescere, ammortarne il costo per tre-quattro anni, poi cederne quasi uno all’anno. Per andare almeno in pari. Due se c’è bisogno. Così la rosa continua a essere di ottimo livello, senza grossi stravolgimenti. E nessuno che può chiedere 10 milioni di euro annui di ingaggio (ma nemmeno 5). Da evidenziare che questa gestione, finanziariamente vincente, non ha impedito la crescita di competitività. Che si è poi tradotta in lusinghiere posizioni di vertice. Ed il conseguimento di alcuni titoli, come le coppe nazionali.

2011-12, 117 milioni di fatturato, + 14,7 milioni di utile;

2012-13, 144,9 milioni di fatturato, + 8 milioni di utile;

2013-14, 234,4 milioni di fatturato, + 20,2 milioni di utile;

2014-15, 143,3 milioni di fatturato, -13,1 milioni;

2015-16, 155,3 milioni di fatturato, -3,2 milioni;

2016-17, 308 milioni di fatturato, + 66 milioni di utile;

2017-18, 215 milioni di euro, -6 milioni di utile;

2018-19, 299,8 milioni di fatturato, + 29,1 milioni di utile.

Totale della Gestione: + 115,7 milioni di euro.

