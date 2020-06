D’Aversa: “Ho avuto il Covid-19, l’ho scoperto dai test sierologici”

Dopo Gian Piero Gasperini e Beppe Iachini, un altro allenatore di Serie A ha rivelato di aver contratto il Covid-19. Si tratta di Roberto D’Aversa, l’allenatore del Parma. “Ho avuto paura” spiega D’Aversa. Una positività, però, scoperta a posteriori, solo tramite i test sierologici come rivelato dallo stesso allenatore.

“Ho avuto un po’ di febbre diversi giorni dopo la gara con la SPAL (a marzo, ndr) – racconta a ParmaToday – Niente di grave ma non avendo fatto i tamponi non potevamo stabilire se avessi contratto il Covid-19 oppure no, cosa accertata solo dai test sierologici effettuati in questi ultimi giorni. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, cosa che mi succede ogni anno”.

Mesi che D’Aversa ha trascorso come tutti gli altri, circondato dalla propria famiglia dopo il primo periodo trascorso da solo a Parma: “La gestione da parte nostra è stata ottimale, perché il dottore ci ha seguito e perché noi siamo stati responsabili nel non mettere a rischio le altre persone. Sono stato con la mia famiglia, cosa che da calciatore e da allenatore ho fatto poco perché solitamente si dedica più tempo al lavoro che alla famiglia”.

Adesso, però, si pensa al ritorno in campo ed il Parma sarà la prima squadra a scendere in campo contro il Torino sabato 20 giugno: “Ho sensazioni positive – aggiunge D’Aversa – Visto il periodo dal quale stiamo rientrando, poter nuovamente allenarsi e poter ricominciare a parlare di campionato rende tutto positivo”. Fonte: Gianlucadimarzio.com