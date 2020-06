L’ex nerazzurro Alessandro Scanziani, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “L’Inter non vuole cedere Lautaro, ma è pronta all’eventualità di fronte a un’offerta vicina alla clausola. Con quei soldi potrebbero arrivare due attaccanti di qualità. Sono curioso di vedere come ricominceranno le partite. Dopo tanto tempo sarà come ripartire subito e non gradualmente. Non è facile affrontare anche le competizioni europee: per molti non si sa nemmeno che succederà oltre il 30 giugno“.