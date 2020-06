Milik sempre più lontano da Napoli: Il braccio di ferro per la clausola

Il rinnovo di Milik è sempre più lontano. Uno dei motivi sarebbe rappresentato dalla clausola rescissoria da 100 milioni che il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire a tutti i costi nel contratto. Secondo un’indiscrezione di TuttoSport questo braccio di ferro tra il polacco e il patron azzurro porterà all’addio in estate. Il giocatore avrebbe comunicato alla società partenopea di non voler prolungare il contratto (scadenza 30 giugno 2021). Sul giocatore si sono mosse Juventus e Milan in Italia, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale al club azzurro.