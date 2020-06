Preziosi: “La FIGC ha l’autonomia per decidere e noi dobbiamo rispettarlo”.

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai: “Rischio retrocessione? I numeri oggi dicono questo, ma considerando le rose del Genoa e della Sampdoria io sono molto sereno. Sia noi che loro credo che porteremo a casa la salvezza. Gli ultimi risultati prima della sosta ci hanno confortato. Ora ricominciare è un’incognita, ma siamo convinti dei nostri mezzi e della nostra rosa. Non temiamo la retrocessione: poi nel calcio succede di tutto e di più, ma siamo convinti di poter portare a casa una tranquilla salvezza. Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione. La nostra è una proposta: la FIGC ha l’autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo”.