Partitella in famiglia al San Paolo poi tutti in ritiro

Nei giorni scorsi si era proposto di giocare una partitella al San Paolo, per prendere confidenza con lo stadio vuoto, clima che spesso accompagnerà il Napoli in questo finale di stagione, in piena pandemia. Probabilmente questo accadrà, il tutto venerdì pomeriggio con la partitella in famiglia, in accordo con l’amministrazione comunale, e poi tutti in ritiro per preparare l’Inter. Il club azzurro aveva proposto anche mercoledì, ma sarebbe stata declinata. Ovviamente a porte chiuse.

Fonte: Il Mattino