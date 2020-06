Ospina: “Tornare al Nacional? Ho ancora un contratto biennale con il Napoli”

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Blu Radio Colombia: “Ho ancora due anni di contratto con il Napoli, ci sono alcune situazioni da chiarire ma per ora penso al campo, a lavorare bene, a sfruttare ogni chance in campo. Siamo tranquilli in questo momento, concentrati per il finale di stagione che stiamo per affrontare. Poi faremo un bilancio. Ci siamo incontrati in questi mesi solo attraverso un computer, abbiamo parlato molto con tutto il gruppo, la cosa più importante era stare bene. Siamo contenti di tornare presto in campo per qualificarci al Mondiale. Vincere la Copa America è un nostro obiettivo. Tornare al Nacional? È una possibilità, per ora ho un contratto con il Napoli ma spero di poter tornare un giorno”.