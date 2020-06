MERCATO – Tante richieste dalla serie C per Giuseppe Nicolao

Non è passata inosservata agli operatori di mercato l’ottima stagione del terzino sinistro classe ’94 Giuseppe Nicolao. Il calciatore di Nocera Inferiore in questa stagione nelle fila dell‘Olympia Agnonese ha totalizzato 26 presenze, ma la curiosità è che ha giocato 2340 minuti, quindi è stato sempre presente in stagione facendo registrare 10 assist e siglando 1 rete. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttoseried.com su di lui hanno mostrato interesse club di serie C, siamo ancora in una fase esplorativa anche perchè la terza serie è attanagliata da problematiche legate ad una possibile ripresa della stagione. Tuttavia non è da escludere un ritorno nei professionisti per l’esterno campano, dopo le esperienze ad Ancona, Melfi, Alessandria e Viareggio dopo l’esordio in B con la maglia del Lanciano.

La Redazione