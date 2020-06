Marino: “Credo che la Federazione opterà per una scadenza ad agosto”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Si stravolgerebbe qualunque cosa se i criteri delle classifiche fossero stilati con aritmetica e o algoritmi qualora non finisse il campionato. Un club non può accettare una decisione simile. In generale il calcio non dovrebbe stravolgere i campionati e ci auguriamo che la stagione possa essere terminata sul campo con classifiche definite. Il problema si pone in generale, dipenderà dalla posizione che assumeranno i singoli interpreti. Credo che la Federazione potrà decidere insieme ai club per una scadenza prolungata ad agosto, ma condivido la perplessità che alcuni non trovino l’accordo”.