Gravina (pres. FIGC): “Senza retrocessioni sarebbe il caos”

Il terremoto dei verdetti Figc pronta alla battaglia

Nel Consiglio Federale di domani sarà fermato il piano per il quale in caso di nuovo stop niente retrocessioni se non già acquisite aritmeticamente.

Gravina contro la Lega di Serie A: “Senza retrocessioni sarebbe il caos”. E le serie minori già si mobilitano.

SERIE A ISOLATA. La giornata di lunedì comunque ruoterà attorno all’ufficializzazione dei piani alternativi, qualora si andasse incontro ad un nuovo stop: si tratta del principale punto all’ordine del giorno. Sul tavolo ci saranno quelli studiati dalla Figc, ovvero il famoso algoritmo e i soliti play-off a play-out, che a questo punto potrebbero tornare in auge, più, appunto, la proposta di cancellare le retrocessioni (e le promozioni), avanzata dalla Serie A.

Le possibilità che quest’ultima possa passare sono minime, se non addirittura zero. I rappresentanti della massima categoria in Consiglio, infatti, sono soltanto 3 su 21. Significa che per raggiungere la maggioranza occorrono 11 voti. E allora chi potrebbe allinearsi? Dalla Serie B alla D, passando per la Lega, tutti sono contrari. I calciatori, poi, potrebbero schierarsi dalla parte di chi ha sospeso il pagamento degli stipendi? Fonte: CdS