Giuntoli: “Per Insigne non c’è fretta, mentre Fabian sta bene e credo resti”

Lunga intervista di Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport, il ds azzurro ha parlato del mercato che attenderà il Napoli: «Koulibaly? Un calciatore come lui non deve pensare al coronavirus, la società può pretendere tanto per lui. Per Insigne non c’è fretta di decidere, è più importante andare in campo quanto prima. Con Gattuso ci siamo trovati molto bene e ce la volontà di tutti di proseguire insieme. Stiamo progettando fianco a fianco il Napoli del domani. Andremo avanti al lavoro. Lozano è un calciatore importante, vediamo che succederà nell’ultima parte della stagione. Fabian sta bene con noi, è felice con Gattuso e credo resti a Napoli». Fonte: Il Mattino