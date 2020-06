Giuntoli: “Rinnovi? Mertens a breve l’annuncio, per Callejon…”

Lunga intervista di Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport, il ds azzurro ha parlato del mercato che attenderà il Napoli: «Con Mertens siamo avanti, c’è la volontà di andare avanti insieme. Ha mostrato grande attaccamento alla maglia, a breve ci sarà l’annuncio» ha confessato. «Secondo me non è mai stato lontano da noi, ma la paura di perderlo c’è stata come c’è per ogni grande calciatore. Callejon non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro, ci può stare dopo tanti anni qui. È un professionista esemplare e non ci saranno problemi: anche se dovesse andare finirà con noi la stagione». Fonte: Il Mattino