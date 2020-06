Giuntoli: “Milik? Il Napoli andrà avanti con o senza di lui”

Lunga intervista di Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport, il ds azzurro ha parlato del mercato che attenderà il Napoli: «Anno della rivoluzione? La rivoluzione c’è già stata anche senza volerlo quest’anno. Della squadra di Sarri restano pochissimi elementi, il cambiamento è già in atto e abbiamo una squadra diversa da un anno e mezzo fa. È stato un anno importante questo, abbiamo sperimentato il Napoli del futuro» ha continuato Giuntoli. «In questo momento stiamo lavorando sui rinnovi come Zielinski e Mertens, in base a quelli che rinnoveremo e a quelli che vorranno andar via tra due mesi capiremo che innesti fare. Stiamo parlando con gli agenti di Milik, è un calciatore bravo e se vorrà andare via finirà sul mercato. Poi andremo sul mercato per un nuovo attaccante. Le telefonate le abbiamo già fatte per avere info su altri attaccanti, vogliamo farci trovare già pronti se servisse un nuovo calciatore. I nomi usciti sono di calciatori molto bravi. Ma il Napoli andrà avanti con o senza Milik». Fonte: Il Mattino