Gattuso non cambia e riparte dal 4-3-3

Gattuso riparte dai punti fermi della sua metodologia di lavoro: Napoli con il 4-3-3 quando attacca, compattezza difensiva di squadra nella fase di non possesso con gli esterni di attacco che si abbassano sulla linea di centrocampo, intensità e pressing e costruzione dal basso del gioco a cominciare dal portiere e dai difensori centrali. Gli azzurri così hanno ritrovato continuità in termini di risultati prima dello stop al campionato risalendo in classifica fino al sesto posto. Primo impegno la coppa Italia, una partita secca, il match di ritorno con l’Inter dopo il successo per 1-0 al Meazza con gol di Fabian Ruiz. Il Napoli potrà partire da una posizione di vantaggio che andrà gestita al meglio contro la formazione di Conte: gli azzurri per conquistare la finale in programma il 17 all’Olimpico di Roma tra la vincente di Juve e Milan (che si gioca venerdì) potranno contare sul doppio risultato.