Formazione Napoli di Coppa: Fabian e Mertens affaticati, ma pronti per l’Inter

Il tecnico del Napoli Gattuso ieri è tornato a Castel Volturno, dopo i funerali di venerdì pomeriggio della sorella Francesca e i ritmi cominciano ad essere intensi. Hanno lavorato a parte Fabian Ruiz e Dries Mertens, ma entrambi ci saranno contro l’Inter per il return-match di Coppa Italia. Per il resto Ospina favorito nei confronti di Meret, la difesa quasi titolare, ad eccezione dell’infortunato Manolas. A centrocampo lo spagnolo ex Betis con Demme e Zielinski. Infine Mertens al centro dell’attacco Callejon e Insigne ai lati. Da domani si entra nel vivo, visto che in ballo c’è una finale da conquistare e lo 0-1 da gestire.

La Redazione