Formazione Inter di Coppa: Conte cambia modulo e schiererà Eriksen

L’Inter prosegue gli allenamenti al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, in vista della sfida contro il Napoli per il ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri proveranno a ribaltare lo 0-1 di San Siro e per farlo Antonio Conte sta pensando al cambio di modulo. Sarà contro gli azzurri un 3-4-1-2 con Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Per il resto ci sarà da valutare la condizione degli infortunati, anche se De Vrij e Bastoni stanno molto meglio. In forte dubbio invece Godin e Vecino, mentre sugli esterni del centrocampo Young e Candreva con Brozovic e Barella al centro. L’Inter sa che da qui alla fine non si dovrà sbagliare nulla, perciò massima concentrazione già in vista del Napoli.

La Redazione