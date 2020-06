FIGC: Il tema della quarantena tiene ancora banco

ALGORITMO E QUARANTENA

L’accordo (più o meno) è stato trovato sulla soluzione di definire. In caso di stop, la classifica in base alla media punti casalinga e a quella in trasferta da moltiplicate rispettivamente per le partite rimaste tra le mura amiche e fuori. Ma vista la richiesta di bloccare le retrocessioni, l’argomento non era ritenuto molto interessante.

Di fatto questo criterio andrebbe usato solo per definire chi si qualificherà per le coppe e per definire i premi per ogni club. A proposito della quarantena la richiesta dell’assemblea è stata quella di isolare solo il giocatore positivo, ma di permettere alla sua squadra di continuare a giocare. Fonte: CdS