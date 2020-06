Fasi finali Champions, non più Istanbul: la Uefa ha scelto

Se ne parla da un po’. Individuare una nuova sede dove giocare le gare finali di Champions. Non dovrebbe più essere Istanbul, sede prevista per la finale, ma Lisbona. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco “Bild”, la UEFA avrebbe scelto la città portoghese per completare la massima competizione europea. Lisbona “avrebbe battuto” Francoforte e Mosca, in quanto nella capitale portoghese ci sarebbero più stadi e nessuna squadra nazionale sarebbe in lotta per la vittoria finale, in modo da garantire a tutte le altre il campo neutro. La scelta verrà comunicata il 17 giugno, quando vi sarà la riunione dell’Esecutivo.