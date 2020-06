Bolzan (pres. Gremio): “Tra Everton e Pepê può partire il primo”

Venderli entrambi non si può, ma il sacrificio di uno dei due talenti a disposizione è ormai scontato. Così Romildo Bolzan chiarisce la posizione del Gremio nel prossimo mercato, il presidente del club brasiliano fa il punto sul mercato parlando ovviamente anche di Everton Soares, la stella della squadra accostata al Napoli nell’ultimo mese.

«Possiamo pensare di vendere uno tra Pepê ed Everton, ma non entrambi. Ne va degli equilibri della squadra e della competitività in campo» ha spiegato il numero uno del Gremio. «Tra i due chi ha più possibilità di andar via? Sicuramente Everton. Abbiamo avuto più sondaggi per lui nell’ultimo mese anche se non stiamo valutando ancora alcuna offerta» – ha chiarito Bolzan riferendosi al Napoli – «Se Everton dovesse partire, Pepê potrebbe essere il suo erede naturale». Fonte: Il Mattino