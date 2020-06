ESCLUSIVA- Napoli: primo contratto per un ex Chievo e Capua

Napoli- La societa’ partenopea a piccoli passi cerca di delineare il proprio futuro anche a livello giovanile per aumentare la competitivita’.

Eppur qualcosa si muove anche a livello giovanile.

In casa Napoli è il momento di iniziare a programmare il futuro blindando i talenti già presenti all’interno della propria cantera.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla Redazione de Ilnapolionline, la società ha ormai definito il riscatto dal Chievo Verona del classe 2004 Domenico Di Dona arrivato in prestito la scorsa estate.

Di Dona è un esterno d’attacco destro cresciuto nel Capua, una delle vere e proprie eccellenze in Campania e più in generale in Italia per quanto riguarda la scelta e formazione di giovani talenti, ceduto poi al Chievo Verona.

La sua esplosione definitiva è avvenuta quest’anno nell’Under 16 del Napoli di mister Giuseppe Bevilacqua, rivelandosi un ottimo assistman per i suoi compagni.

Non solo il riscatto ma, sempre secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, il sodalizio partenopeo è pronto a far firmare al ragazzo, seguito dal procuratoreFederico Pastorello, il primo contratto da professionista.

E’ già il secondo calciatore classe 2004 che si legherà al club azzurro con un contratto dopo il bomber Antonio Pesce.

Insomma in casa Napoli si guarda al futuro..

Articolo a cura di Marco Lepore