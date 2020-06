Dalla Spagna – Sogno Insigne per il Barcellona

In attesa di sapere come andrà a finire la trattativa che dovrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona, dalla Spagna arriva una clamorosa notizia di mercato. Secondo i media spagnoli, il club catalano vorrebbero anche per la prossima stagione Lorenzo Insigne, Messi avrebbe un valido compagno d’attacco, capace di spaccare in due le partite. Al momento il capitano del Napoli è concentrato per il finale di stagione e magari proprio di eliminare ad Agosto il Barcellona dagli ottavi di Champions League, ma il suo ex agente Mino Raiola in passato aveva avuto dei contatti con la società spagnola.

Fonte: Don Balon