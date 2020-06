CdS – Boga, la verità del Napoli nelle parole di Giuntoli

L’affare Boga diventa sempre più interessante: il Napoli vuole la freccia del Sassuolo, da un bel po’, e non si nasconde per niente. «E’ un giocatore molto bravo», la consacrazione del d.s. Giuntoli. Offerta in vista? «Che farò o che ho già fatto?». Si ride e si scherza, certo, ma il club azzurro fa sul

E allora, cade il velo. Il tipico velo del mistero da mercato del calcio: Giuntoli lavora all’acquisto dell’esterno nato in Francia che fino alla sospensione del campionato ha messo insieme 8 gol, 4 assist e una serie decisamente più lunga di pezzi di bravura. Ha talento eccome, Boga. E’ rapido, punta l’uomo, vede la porta, dribbla: un esterno di 23 anni di assoluto livello che quando è in giornata diventa incontenibile. «E’ ancora troppo presto per certi argomenti», dice il ds ai microfoni di Sky. Ma quando gli chiedono se sarà lui l’oggetto della prima offerta del prossimo mercato, beh, parte il contropiede: «Offerta che farò da qui in avanti o che ho fatto?». E giù risate. «Scherzi a parte, si tratta di un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo soltanto al Napoli. Vediamo».

Fabio Mandarini CdS