Casa Napoli: per la Coppa, Gattuso ha più soluzioni per la conquista della finale

Coppa Italia – Un indisponibile, il difensore centrale greco Manolas che accusò un infortunio muscolare durante la fase degli allenamenti individuali: l’ipotesi è che possa farcela a tornare disponibile per la sfida contro il Verona o per quella successiva di fine giugno contro la Spal. La coppia centrale sarà composta da Maksimovic e Koulibaly, il difensore senegalese che potrà essere una delle armi in più per Gattuso in questo finale di stagione. Per il resto il tecnico potrà contare su più soluzioni, soprattutto a centrocampo e in attacco: Ringhio dovrà scegliere in questa settimana tra i vari ballottaggi, come quello tra Allan, Fabian Ruiz e Zielinski per le due maglie da mezzala, di Milik-Mertens per il ruolo di centravanti. Doppi ruoli coperti, a cominciare da quello del portiere con Meret e Ospina. Fonte: Il Mattino