Careca: “Everton ha la strafottenza per saltare gli avversari”

L’ex attaccante del Napoli, Antônio de Oliveira Filho detto Careca, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport a proposito delle strategia azzurre: “Il Napoli è interessato a Everton? È nel giro della Seleção, è il il nome giusto, nell’ultimo anno ha dimostrato di essere uno dei migliori: ha la sfrontatezza per saltare gli avversari, è aggressivo e veloce. Il Napoli ha bisogno di una punta, nonostante la presenza di Milik: il polacco è in grado di fare la differenza, ma ha subito vari infortuni. Mertens e Insigne sono delle certezze, tuttavia non possiamo dipendere solo da loro. Non si vince uno scudetto con 11 giocatori: per questo la Juventus ha qualcosa in più delle altre”.

Ha aggiunto: “Gennaro Gattuso? È arrivato al posto di Ancelotti, un grande: Carlo ha avuto qualche problema con il presidente, anche se non conosco i dettagli. Rino mi piace, ha uno stile napoletano e non vuole mai perdere. Deve fare ancora strada, lo aiuterà il suo spirito da guerriero: la squadra rispecchia le sue caratteristiche. Sono convinto che il coach calabrese potrà dare delle belle soddisfazioni a tutti i tifosi partenopei”.