CALCIO FEMMINILE – Egidio Rambone nuovo d.g. del Napoli

Il Napoli Femminile sta iniziando a programmare la prossima stagione dopo che il campionato di Serie B è stato dichiarato concluso – causa Coronavirus – con le azzurre in testa alla classifica ed in attesa, dunque, di ricevere notizie dagli organi preposti. Il nuovo direttore generale del club del presidente Carlino sarà Egidio Rambone, con alle spalle una lunga esperienza nel mondo del calcio ed in importanti realtà aziendali. Il cognome lascia ovviamente intuire come Egidio sia figlio d’arte, figlio cioè del compianto Gennaro Rambone che in carriera ha guidato anche il Napoli al fianco di Pesaola.

Rambone è già operativo e sta visionando le strutture che il prossimo anno ospiteranno allenamenti e partite del Napoli Femminile, che aspetta domani buone nuove da parte del Consiglio Federale che potrebbe esprimersi anche sui criteri delle promozioni dalla B alla A decretando il tanto auspicato salto di categoria della formazione di mister Marino.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile