Blocco retrocessioni e niente titolo: ci sarà il muro del Consiglio

In caso di nuovo stop, la Lega di serie A vorrebbe bloccare le retrocessioni e non assegnare il titolo. Il consiglio federale Figc domani farà muro di fronte a questa proposta. A votare in consiglio federale sono in 21: la Lega A ha diritto a 3 voti (gli unici sicuri), gli altri 18 sono divisi tra presidente Figc (1), Lega Dilettanti (6), Assocalciatori (4), Lega Pro (4), Assoallenatori (2). Associazione arbitri (1). Tutto, quindi, destinato a restare immutato secondo quanto deciso nell’ultimo consiglio federale del 20 maggio e quindi ci sarà (anche in caso di stop definitivo alla serie A) comunque la determinazione della squadra vincente del titolo e delle formazioni retrocesse, oltre che di quelle che parteciperanno alle coppe europee e si terrà presente il criterio della classifica al momento dello stop più un criterio matematico (l’algoritmo) con la proiezione sulle giornate che mancheranno alla fine.

Il Mattino