Secondo alcune indiscrezioni raccolte da “ilnapolionline.com” il Napoli giocherà la partitella in famiglia venerdì al San Paolo. Il club azzurro per la circostanza ha prenotato il campo per tastare il terreno di gioco e abituarsi al clima, dove l’ultima sfida fu contro il Torino di fine Febbraio. Subito dopo tutti in ritiro in vista dell’Inter.

La Redazione