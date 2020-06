La posizione chiara di Agnelli sullo scudetto a tavolino

AGNELLI E LOTITO

Capitolo scudetto: i dubbi li ha sgombrati subito Andrea Agnelli. «I titoli si assegnano sul campo, altrimenti noi non lo vogliamo» ha detto all’assemblea il numero uno bianconero facendo capire che in caso di stop del torneo, il tricolore non gli interessa. Nessun riferimento allo scudetto 2005-06 consegnato a tavolino all’Inter dopo Calciopoli. Ma tanti proprietari hanno considerato non casuale la sua frase.

La risposta di Lotito? Ha capito che la battaglia a quel punto era persa e ha spiegato: «La mia opinione non conta nulla perché in Consiglio Federale dovrò portare la linea dell’assemblea». Almeno tra i due presidenti di Juve e Lazio il clima è stato disteso. Tanto che alla fine, quando è stato necessario votare, Agnelli ha scherzato («Per me vota Lotito») e il collega laziale ha ribattuto: «Per me vota Agnelli». Fonte: CdS