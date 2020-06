5 sostituzioni anche per la Serie A e la Coppa Italia

5 SOSTITUZIONI

Non c’è stato invece bisogno di aspettare il CF di lunedì per avere l’ufficialità delle 5 sostituzioni a partita. Il comunicato della Figc è arrivato ieri ed è stato ribadito quello che l’Ifab aveva già chiarito ovvero che la modifica è temporanea e fino al termine della stagione 2019-20. Per effettuare i 5 cambi ogni squadra può utilizzare al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi. Le gare che mancano per terminare, cui vanno aggiunte le tre di Coppa Italia. Ad agosto poi tornano la coppe europee. Le partite disputate in stagione prima della chiusura totale del Paese e non soltanto del calcio: l’ultima fu Sassuolo-Brescia. Fonte: CdS