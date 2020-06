Victor Osimhen, l’entourage: “Napoli? Tifosi fantastici, ma in Italia c’è troppo razzismo”

Le parole di Osita Okolo, dell’entourage di Victor Osimhen, Attaccante nigeriano del Lille : “ I tifosi del Napoli sono fantastici, lo stadio è bello. Non si può che parlare bene di Napoli e della sua squadra. L’unico problema in Italia, secondo me, è il troppo razzismo. Siamo rimasti molto toccati da episodi capitati negli stadi, scene che non fa piacere vedere. So che accade in tutta Europa, ma in Italia accade un po’ più spesso rispetto ad altre parti. Questi ragazzi vengono a divertirsi e a lavorare, ed è inaccettabile che vengano esposti a questo. Mi chiedo: cosa fa la Serie A per combattere questo problema? Credo che i dirigenti dovrebbero prenderlo molto più sul serio. I tifosi del Napoli con le maschere per Koulibaly ? Ho visto quel video, molto bello, ma anche se Napoli non è razzista, ci sono pure i tifosi delle squadre avversarie, se ogni volta che vai in uno stadio diverso c’è comunque questo problema…Ma questa è una mia opinione, Victor deciderà lui per il suo futuro”.

Fonte : Radio Marte