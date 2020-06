Ultime Inter – Buone notizie per la difesa, da monitorare Vecino

L‘Inter ieri ha proseguito gli allenamenti al Centro Suning di Appiano Gentile, in vista del return-match di sabato 13 Giugno al San Paolo contro il Napoli. Per Conte cominciano ad arrivare buone notizie dall’infermeria, si allenano parzialmente in gruppo De Vrij e Bastoni, ma sarà il tecnico nativo di Lecce a prendere una decisione se rischiare entrambi. In miglioramento anche Godin anche se non è al 100%, mentre è da monitorare la situazione di Vecino. Il resto la migliore formazione possibile per ribaltare lo 0-1 con il gol di Fabian Ruiz, vincere con qualsiasi punteggio per conquistare la finale di Roma.

Fonte: Pietro Guadagno Corriere dello Sport