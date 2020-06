Per Sky potrebbe aumentare la concorrenza: Le variabili Amazon e CVC

PIÙ CONCORRENZA, MA…

La decisione originaria dell’Antitrust, ora ripristinata dal Consiglio di Stato, aveva come obiettivo quello di aumentare la concorrenza. Tutto era nato dall’acquisizione della piattaforma R2 di Mediaset da parte di Sky. Frutto di un accordo raggiunto nel marzo 2018. Quella manovra era stata poi sottoposta a valutazione dell’Authority. Già nell’aprile 2019, comunque, la piattaforma era stata restituita al Biscione, senza impedire, però, che l’Antitrust imponesse il divieto, ritenendo che l’operazione aveva già «generato effetti anticoncorrenziali». Solo che, per quanto riguarda il calcio, è tutto da verificare se esista un altro player sul mercato in grado di contrastare Sky. Solo per essere chiari: nelle scorse settimane, si era parlato dell’inserimento di Amazon, che però, nel caso, sarebbe interessata ad un pacchetto ridotto. Insomma, quello che accadrà in occasione del prossimo bando è tutto da scoprire. Tanto più che potrebbe esserci la variabile Cvc. Fonte: CdS