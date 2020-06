Serie A – La classifica finale in caso di stop sarà molto semplice

La classifica finale verrà in ogni caso formulata grazie a un calcolo semplice: la media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le rispettive partite mancanti. Di fatto servirà per assegnare esclusivamente le postazioni europee, Champions ed Europa League. Un disastro, non c’è che dire. Ma questo non significa che lunedì il Consiglio federale modifichi la sua impostazione: anzi è probabile che vada avanti. In piena rottura. D’altronde, che fine farebbe il Benevento che sul campo ha meritato già la promozione? Già la Lega Pro aveva provato a bloccare le retrocessioni, rimediando una sonora figuraccia. E sul fronte quarantena, ancora una frenata. Mentre ieri è arrivato il via libera alle 5 sostituzioni. Fonte: Il Mattino