C’è il rischio che la Serie A adesso possa valere di meno

ALLARME DIRITTI TV: annullato il ricorso vinto da sky

Il Consiglio di Stato cancella il Tar: ora la Serie A può valere di meno. Decisione impattante sul bando del triennio 2021-24. Il gruppo Comcast pronto a battagliare.

Come non detto, tutto come prima. Dopo che, ai primi di marzo, il Tar aveva accolto il ricorso di Sky contro il provvedimento dell’Antitrust che vietava alla pay-tv del gruppo Comcast di acquisire per 3 anni nuovi contenuti da trasmettere in esclusiva su internet, il Consiglio di Stato ha ripristinato tutto. Da Sky trapela sorpresa, anche sui tempi del nuovo giudizio, che ha cancellato il verdetto del Tar. All’interno di Santa Giulia, la decisione viene definita «sommaria» ed è già da prevedere un nuovo ricorso. La certezza, però, è che quanto stabilito dal Consiglio di Stato avrà un impatto sul prossimo bando per i diritti tv quello per il triennio 2021-24. Il rischio concreto è che la Serie A possa valere meno. Fonte: CdS